В США у 71-летнего пенсионера изъяли семь тигров

В США на территории штата Невада 71-летний пенсионер несколько лет незаконно держал дома сразу семь тигров. Местные стражи порядка узнали об этом и изъяли хищников, которых мужчина держал для «эмоциональной поддержки», пишет РБК со ссылкой на телеканал Ndtv.

Когда полиция узнала, что мужчина незаконно держит дома семь тигров, и приехала к нему, тот отказался добровольно предоставить ключи от клеток. Полицейские хотели дать доступ ветеринару к животным, чтобы тот осмотрел их состояние.

71-летний Карл Митчелл должен был получить соответствующее разрешение на содержание хищников, но такого документа у него не было. При этом мужчина свою вину не признал.

Он заявил, что всех тигров спас, когда забрал их к себе у бывшего владельца зоопарка в Оклахоме Джозефа Мальдонадо, известного как Джо Экзотик. Где теперь будут жить тигры, не уточняется.

В 2019 году Джо Экзотик получил тюремный срок за убийство людей и жестокое обращение с животными.