В США раскритиковали перспективный российский бомбардировщик
Автор американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин в своей статье раскритиковала российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Она считает, что он «никогда и ничего не разбомбит», сообщает Lenta.ru.
«Его конструкция летающего крыла улучшает уклонение от радаров, а внутренний отсек вооружения может вместить 30-тонную полезную нагрузку, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты», — заявила Карлин.
При этом она добавила, что ПАК ДА может так и остаться лишь амбициозным проектом из-за финансовых и технологических ограничений.
ПАК ДА разрабатывался Конструкторским бюро имени А. Н. Туполева. Самолет способен переносить не менее 12 снарядов. Бомбардировщик будет обладать пониженной радиолокационной заметностью и сможет применять крылатые и гиперзвуковые ракеты без входа в зону действия ПВО противника.
Ожидается, что серийное производство ПАК ДА стартует уже в 2027 году.