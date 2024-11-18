В США раскритиковали перспективный российский бомбардировщик

TNI: российский ПАК ДА, возможно, никогда и ничего не разбомбит

Автор американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин в своей статье раскритиковала российский перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Она считает, что он «никогда и ничего не разбомбит», сообщает Lenta.ru .

«Его конструкция летающего крыла улучшает уклонение от радаров, а внутренний отсек вооружения может вместить 30-тонную полезную нагрузку, включая ядерные и гиперзвуковые ракеты», — заявила Карлин.

При этом она добавила, что ПАК ДА может так и остаться лишь амбициозным проектом из-за финансовых и технологических ограничений.

ПАК ДА разрабатывался Конструкторским бюро имени А. Н. Туполева. Самолет способен переносить не менее 12 снарядов. Бомбардировщик будет обладать пониженной радиолокационной заметностью и сможет применять крылатые и гиперзвуковые ракеты без входа в зону действия ПВО противника.

Ожидается, что серийное производство ПАК ДА стартует уже в 2027 году.