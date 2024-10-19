В США проверяют попытку изъятия органов у живого человека

Правоохранительные и надзорные ведомства США проверяют сведения о попытке изъятии в медицинских целях органов у живого человека в клинике Ричмонда, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на издание National Public Radio.

В октябре 2021 года в больницу Baptist Health в Ричмонде доставили 36-летнего мужчину с признаками передозировки наркотиками. Было принято решение изъять органы для последующей трансплантации, указано в статье.

По свидетельству медсестер, пациент мог быть жив и в приемном покое, и при начале операции. У него якобы потекли слезы после врачебного вмешательства.

Операцию остановили, несостоявшийся донор смог выжить после происшествия.

Этот случай стал известен Палате представителей Конгресса США, после чего началась проверка инцидента.