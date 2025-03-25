В США появилась фабрика, где человекоподобные роботы собирают сами себя
Американская компания Figure AI представила фабрику, где человекоподобные роботы без предварительного обучения собирают сами себя, сообщает SHOT.
До конца года компания протестирует первых домашних роботов.
Американский предприниматель Илон Маск пообещал до конца этого года создать легион роботов — 5 тыс. штук. В 2026 году — 10 легионов. Основатель американской компании Nvidia заявил, что человекоподобные роботы станут массовым явлением меньше чем через 5 лет.
Ранее сообщалось, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения Freedom Shield, отрабатывая захват ключевых подземных объектов КНДР и туннелей. В четырехдневных маневрах задействованы около 370 человек, а также робопсы Swede и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных бомб.