В США появилась фабрика, где человекоподобные роботы собирают сами себя

Американская компания Figure AI представила фабрику, где человекоподобные роботы без предварительного обучения собирают сами себя, сообщает SHOT .

До конца года компания протестирует первых домашних роботов.

Американский предприниматель Илон Маск пообещал до конца этого года создать легион роботов — 5 тыс. штук. В 2026 году — 10 легионов. Основатель американской компании Nvidia заявил, что человекоподобные роботы станут массовым явлением меньше чем через 5 лет.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения Freedom Shield, отрабатывая захват ключевых подземных объектов КНДР и туннелей. В четырехдневных маневрах задействованы около 370 человек, а также робопсы Swede и робот Talon для обнаружения и нейтрализации самодельных бомб.