В США стартовал масштабный процесс проверки законности пребывания российских граждан на территории страны. Под особое внимание попали и публичные лица, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что американские иммиграционные власти обязывают россиян являться в официальные учреждения для личного предоставления всей необходимой документации. В случае отказа инспекторы могут прибыть по месту работы гражданина и обеспечить его доставку для прохождения процедуры. В офисе проводится тщательная проверка всех представленных бумаг.

Особый контроль установлен за теми, кто въехал по так называемой «визе для одаренных». От них требуется не только предъявить документы, но и подтвердить, что их реальная профессиональная деятельность строго соответствует заявленным при получении визы целям. При несоответствии чиновники оставляют за собой право отозвать разрешение на пребывание и инициировать процедуру выдворения из страны.

В последнее время действия сотрудников иммиграционной службы оказались в центре внимания из-за ряда инцидентов со смертельным исходом. Наиболее резонансный случай произошел в начале 2026 года, когда в результате действий инспекторов погибла 37-летняя Рене Гуд. Это происшествие спровоцировало волну публичных акций в Миннеаполисе и других американских городах.

