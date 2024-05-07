В США губернатор, застрелившая свою собаку и козлика, хочет казнить пса Байдена

Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм предложила убить собаку президента Джо Байдена, объяснив это ранениями более 20 агентов Секретной службы в результате нападений со стороны питомца. Ранее глава региона также убила собственного пса и козлика, сообщает «Царьград» .

Ноэм претендует на кресло вице-президента, если в Овальный кабинет вновь войдет Дональд Трамп. По словам губернатора, первое, что она сделает при заходе в Белый дом, — предложит убить собаку Байдена.

«Собака Джо Байдена напала на 24 агента Секретной службы. Итак, сколько людей должны пострадать, прежде чем будет решено, что с ней делать?» — сказала глава Южной Дакоты в интервью программе CBS «Face the Nation».

Своего пса по кличке Крикет Ноэм застрелила в гравийном карьере, о чем позже рассказывала в книге. По словам губернатора, животные было необучаемым и агрессивным. В книге Ноэм также упоминала, как убила козла, который, по мнению чиновника, угрожал ее детям.