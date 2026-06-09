В США эскортницы берут тысячи долларов за сопровождение экспертов по нейросетям

В США появился дорогой сегмент эскорта для инженеров, исследователей и основателей стартапов в сфере искусственного интеллекта. Клиенты платят за беседы о технологиях и эмоциональную поддержку, сообщает «Царьград» .

По данным Forbes, сопровождающие, которые разбираются в криптовалютах, алгоритмах и перспективах нейросетей, берут несколько тысяч долларов за час. Несколько дней с таким специалистом могут стоить клиенту десятки тысяч долларов.

Журналисты рассказали о Мейде Марек. Раньше она работала в финансах, но решила перейти в элитный эскорт из-за опасений, что искусственный интеллект вытеснит многие интеллектуальные профессии. Она сделала ставку на живое общение и эмоциональную поддержку.

Клиенты из ИТ-сферы, по данным издания, часто платят не за физическую близость, а за возможность обсудить идеи с человеком, который понимает их работу. Основатели стартапов и топ-менеджеры все чаще воспринимают романтическое общение как услугу без обязательств классических отношений.

Эксперты Forbes связали рост спроса с социальной изоляцией на фоне распространения чат-ботов и виртуальных собеседников. Живой диалог и человеческий контакт становятся редким и дорогим ресурсом.

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