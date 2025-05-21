В среду на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Виноградовском, Егорьевском, Истринском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

23 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 17-23С, ночью — плюс 11-14С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.