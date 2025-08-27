В среду на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском и Шатурском лесничествах – I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

28 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Талдомском и Шатурском лесничествах – I класс пожарной опасности.

29 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах – III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет – плюс 14-22 С, ночью – плюс 7-13 С. Синоптики обещают переменную облачность, дожди маловероятны.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.