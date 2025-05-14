В среду на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности. В Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

15 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности, в Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс.

16 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 13-20С, ночью — плюс 4-9С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.