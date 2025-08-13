В среду на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

14 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Волоколамском, Егорьевском, Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс пожарной опасности.

15 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 18-23С, ночью — плюс 11-16С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.