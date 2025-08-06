В среду на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

В среду на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском и Наро-Фоминском лесничествах — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

7 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничестве — II класс пожарной опасности.

8 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Луховицком, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 20-26С, ночью — плюс 12-18С. Синоптики обещают переменную облачность, местами возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8(800)100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.