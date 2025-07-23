В среду на большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности

23 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

24 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Шатурском лесничестве — I класс пожарной опасности.

25 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет — плюс 21-26С, ночью — плюс 14-19С. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.

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