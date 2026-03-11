В Средиземном море зафиксировали рекордный сигнал «призрачной» частицы

Детекторы на дне Средиземного моря зарегистрировали нейтрино с рекордной энергией, что может быть связано с экстремальными космическими процессами, сообщает «Царьград» .

Нейтрино называют «призрачными» частицами, поскольку они почти не взаимодействуют с веществом и способны проходить сквозь планеты, звезды и галактики. Зафиксировать их удается лишь в редких случаях — при столкновении с атомами возникают слабые вспышки света или вторичные частицы.

Один из самых мощных подводных детекторов несколько лет назад обнаружил нейтрино с рекордной энергией. Показатель оказался в 35 раз выше предыдущего рекорда и примерно в 100 тысяч раз превысил энергию частиц, сталкивающихся в Большом адронном коллайдере.

Ученые связывают сигнал с экстремальными явлениями во Вселенной. Возможными источниками называют сверхмассивные черные дыры или блазары — активные центры галактик, выбрасывающие мощные струи энергии. Исследовательница Мерием Бендахман предположила, что такие нейтрино могут возникать при взаимодействии космических лучей с микроволновым фоновым излучением, оставшимся после Большого взрыва.

Источник сигнала, вероятно, связан с кратковременным космическим событием, однако другие телескопы подобных вспышек не зафиксировали. Ученые продолжают анализ данных, чтобы определить природу частицы.

