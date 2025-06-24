В спорткомплексе «Баскет Холл Москва» улучшена связь

Благодаря установке современного оборудования спортсмены и посетители спорткомплекса могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 400 Мбит/с.

«Баскет Холл Москва» в Крылатском является универсальной ареной для проведения занятий и соревнований по игровым видам спорта. Общая площадь четырехэтажного сооружения составляет около 25 тыс. кв. м. Трибуны центральной арены вмещают в себя 5 тыс. зрителей. Здание оснащено оборудованием для трансляции матчей, турниров и зрелищных мероприятий.

Для организации мобильной связи на спортивной арене специалисты МТС установили внутри здания современное телеком-оборудование с поддержкой диапазонов 2G и 4G по технологии MIMO 2×2, которая позволяет эффективно использовать частотный ресурс.

«Москва активно модернизирует и развивает спортивную инфраструктуру, строя новые объекты и вдыхая новую жизнь в знаковые места притяжения людей. Мы улучшаем на этих площадках качество связи, чтобы посетители могли свободно вести с мероприятий прямые трансляции, обмениваться фото и видео в социальных сетях и звонить. Строительство и модернизация сетевого оборудования на спортивных аренах — всегда вызов для техблока нашей компании. Ведь на каждой арене при многотысячном скоплении зрителей нам необходимо обеспечить каждому абоненту скорость мобильного интернета, достаточную для передачи видеоконтента», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Ранее в рамках программы по улучшению качества связи в столичных спортивных сооружениях МТС установила современное телеком-оборудование в Ледовом дворце «Кристалл», Дворце тенниса, универсальном спортивном зале «Дружба», Ледовом дворце Мневниковской пойме и других.