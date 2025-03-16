В список запрещенных веществ для водителей добавили мефедрон

Правила проверки водителей на алкоголь и наркотики могут ужесточить

Правила проверки водителей на алкоголь и наркотики в России могут ужесточить с сентября 2025 года, сообщает «Парламентская газета» .

Издание ссылается на проект приказа Минздрава.

Автомобилиста автоматически будут штрафовать и лишать прав на год и более при отказе проходить медицинское обследование на запрещенные вещества.

Также в список наркотических веществ добавили мефедрон, указывает издание.

Если водитель сильно ранен в ДТП и ему нужна экстренная помощь, то у него возьмут пробу на алкоголь с помощью забора крови.