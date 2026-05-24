В список «ред-флагов» к Никитам: имя Дмитрий теряет популярность в России

Имя Дмитрий теряет популярность в России. Родители стали реже называть детей Димами, а имя все чаще попадает в список «ред-флагов» наравне с Никитами, сообщает SHOT .

За последние два года имя Дмитрий опустилось с 9-го на 11-е место в рейтинге популярности мужских имен. Согласно данным пресс-службы управления ЗАГС Москвы, в прошлом году в столице родилось чуть больше 1 тыс. Дмитриев.

Пик популярности Дмитриев в Москве пришелся на 70-е и 90-е, когда имя поднималось аж до второго места в рейтинге. Но с начала 2000-х Димы сдают позиции, а сейчас вообще попали в список «ред-флагов» у девушек.

Несмотря на падение популярности, Димы держат топ-10, иногда варьируясь в пределах 1–2 строчек. В связи с этим риск наткнуться на сердцееда Дмитрия все еще велик. Из-за этого в соцсетях закрепился образ «типичного Димы» — героя сомнительных историй и неудачных отношений.

