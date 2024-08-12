В СПЧ ответили, отправят ли Вову Беспредела из банды Цапков на СВО

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева рассказала, могут ли отправить на СВО экс-охранника лидера группировки Цапков Владимира Алексеева, известного как Вова Беспредел. По ее словам, из-за действующего законодательства это невозможно, сообщает Инфо24 .

Вова Беспредел был осужден судом на пожизненное лишение свободы за 18 убийств и другие тяжкие преступления.

Член Совета по правам человека считает, что его не могут отправить на СВО в соответствии с действующим законодательством. Вместе с тем Меркачева отметила, что ситуация еще может измениться.

«Вот на сегодняшний день не отпустят. То есть там у них строго прописано, что пожизненно осужденные не привлекаются», — подчеркнула она.

Вова Беспредел неоднократно обращался с просьбой разрешить ему подписать контракт с Минобороны России и отправиться в зону спецоперации. В СМИ писали, что пожизненно осужденному было отказано, и его этапировали в оренбургскую колонию «Черный дельфин».

Ранее на СВО уже отправляли двоих членов банды Цапков, осужденных на длительные сроки.