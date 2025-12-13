В Совфеде рассказали о способе увеличения пенсии
Размер страховой пенсии по старости можно существенно увеличить, если отложить ее оформление на срок от одного года. Об этом рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в интервью РИА Новости.
«Если вы обратитесь за назначением пенсии через 12 месяцев или более после возникновения права на нее, то впоследствии ее размер будет существенно выше. За каждый год такой отсрочки фиксированная выплата и страховая пенсия будут увеличиваться на специальные премиальные коэффициенты», — пояснила сенатор.
По ее словам, при обращении через 5 лет после возникновения права размер выплаты может вырасти примерно на 40%, а максимальный срок, на который можно отложить выход на пенсию, составляет 10 лет.
Перминова подчеркнула, что этот механизм является добровольным, и человек сам решает, когда оформить выплату.
