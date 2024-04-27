В Совфеде назвали условие, при котором «Белоруссия воссоединится с Калининградом»

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что «Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», если в республику вторгнутся иностранные террористы. По словам политика, Москва и Минск также дадут жесткий отпор, если провокации со стороны НАТО и бежавших белорусских боевиков продолжатся, сообщает «Царьград» .

Таким образом Цеков прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, белорусский лидер ранее сообщил, что оппозиционеры и их кураторы намерены захватить один из регионов страны и добиться ввода войск НАТО на захваченные территории.

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — утверждал Цеков в эфире радио «Спутник в Крыму».

По мнению члена Совета Федерации, НАТО «гораздо больше потеряет», чем сможет приобрести в этом гипотетическом конфликте. Цеков также уверен, что Североатлантический альянс создает террористические ячейки как в РФ, так и в Белоруссии.