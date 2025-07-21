В Совфеде наградили производителей игрушек в рамках премии «Золотой медвежонок»

Совет Федерации РФ системно выступает за закрепление приоритета российских товаров при оснащении образовательных организаций и инфраструктуры для детей, поддерживает отечественных производителей детских игр и игрушек. Этому вопросу будет уделяться особое внимание в рамках работы совета при президенте РФ по вопросам государственной демографической и семейной политики во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

В соответствии с планом мероприятий по развитию индустрии детских товаров на 2025–2030 годы, утвержденным распоряжением правительства РФ от 18 ноября 2024 г. No3328-р, в рамках проработки вопроса об обеспечении контроля за качеством и безопасностью продукции для детей — в рамках Национальной премии «Золотой медвежонок» экспертный совет из ведущих научных школ, российских вузов и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей в сфере товаров и услуг для детей по итогам 2024 года.

Награждение победителей 15-го юбилейного сезона премии состоялось на площадке Совета Федерации. В конкурсе приняли участие представители более чем из 25 регионов России, которые представили порядка 200 наименований товаров и услуг для детей.

С победителями можно ознакомиться на официальном сайте премии www.kidsaward.ru.