В Совете Федерации обсудили опыт Подмосковья по контролю за строительными отходами

В Совете Федерации предложили провести эксперимент по усилению надзора за оборотом строительных отходов, используя опыт Московской области, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

На заседании комитета по регламенту и парламентской деятельности Совета Федерации сенатор Сергей Перминов предложил расширить использование камер видеонаблюдения на трассах для оперативного выявления и пресечения несанкционированного сброса строительных отходов, особенно на землях лесного фонда.

По данным Рослесхоза, в 2025 году зафиксировано 1 163 случая незаконного сброса отходов объемом 210 тысяч кубометров, что нанесло ущерб в 728 миллионов рублей. Сенатор отметил, что основная сложность заключается в контроле маршрутов грузовиков со строительным мусором, которые часто не доезжают до лицензированных полигонов.

В Московской области с 2021 года действует система контроля оборота отходов строительства, сноса и грунтов (ОССиГ) на базе искусственного интеллекта. Внедрение системы «ОССиГ-контроль», разработанной ГК «Урбантех», позволило сократить количество нелегальных свалок строительных отходов более чем на 65% и сэкономить свыше 150 миллионов рублей бюджетных средств. В декабре 2025 года проект был отмечен первым местом в номинации «Биосфера» премии «Безопасный город».

До 1 сентября 2024 года для отслеживания перемещения строительных отходов использовались комплексы фотовидеофиксации, однако после вступления в силу новых правил их применение стало невозможным. Сейчас для контроля используются камеры системы «Безопасный регион» и детекторы транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.