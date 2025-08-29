В соцучреждениях Подмосковья усилили контроль качества питания

С начала года специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели масштабный мониторинг организации питания в социальных учреждениях региона. С 12 января по 20 августа сотрудниками ведомства осуществлены 108 выездов, в ходе которых проверено 56 органов местного самоуправления, обеспечивающих питание в образовательных и медицинских учреждениях. Важно отметить, что 24 выезда были проведены повторно. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ходе мероприятий особое внимание уделялось соответствию рационов утвержденным меню, соблюдению норм хранения продуктов, наличию необходимой документации и исключению использования запрещенных или просроченных продуктов.

В августе мониторинг продолжился: в сфере образования проверки прошли в Орехово-Зуево, Щелково, Люберцах, Подольске и Дмитровском муниципальном округе, а в медицинских учреждениях — в Воскресенске и Солнечногорске. По результатам мониторинга было выявлено 94 нарушения в организации гарантированного питания. На сегодняшний день все нарушения устранены.

Работа по мониторингу качества питания в соцучреждениях ведется на постоянной основе. Проведение регулярных выездов позволяет оперативно реагировать на возможные нарушения и обеспечивать высокие стандарты питания в учреждениях социальной сферы. Все выявленные нарушения берутся на контроль до полного устранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.