В соцсетях активно обсуждают использование ИИ на прямой линии с Путиным

Об этом свидетельствует исследование Brand Analytics, проводимое в режиме реального времени с помощью ИИ-агент системы «Тренд детектор». Значительно преобладают позитивные комментарии — 64%.

Пользователи Сети похвалили российские власти за инновационный подход к такому мероприятию. Комментаторы оценили высокую скорость обработки запросов. Многих впечатлило использование технологий для регистрации обращений россиян.

В этом году вопросы граждан для программы «Итоги года с Владимиром Путиным» обрабатывал искусственный интеллект GigaChat от Сбера. Россия стала первым государством, которое задействовало ИИ в подготовке к программе такого формата, аналогичные инструменты не использовались даже в передовых странах мира.