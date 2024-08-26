В Сонечногорске очистили набережную реки Клязьмы в ходе субботника

В поселке Менделеево городского округа Солнечногорск провели субботник. Его инициатором выступил местный совет ветеранов. Локацией для общественных работ выбрали благоустроенную в этом году дорожку вдоль набережной реки Клязьмы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты убрали сухостой, покосили траву, вычистили из кустарников попавшийся мусор.

«Мы целенаправленно не шли собирать мусор — его на систематической основе убирают сотрудники МБУ. В этом году по просьбе жителей провели дорожку. Вокруг остались сухие деревья. Мы их выпиливали, убирали ветки. Всем, кто откликнулся, большое спасибо», — рассказала уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова.

К субботнику присоединились заместитель главы городского округа Солнечногорск Елена Татарчук, сотрудники территориального отдела Ржавки-Менделеево, МБУ «ДЭЗ г. о. Солнечногорск», школы, Дома детского творчества «Ритм» при участии директора Марии Водяницкой, ветераны и неравнодушные жители. В процессе они обсудили планы благоустройства поселка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.