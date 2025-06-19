В Солнечногорске жильцы домов могут проводить собрания собственников онлайн

Для участия в общих собраниях собственников жилья в режиме онлайн, жители округа могут использовать портал ГИС ЖКХ и свою учетную запись на Госуслугах. Онлайн-платформа позволяет голосовать за решения по управлению домом с любого устройства, имеющего доступ к интернету, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Помимо голосования, портал ГИС ЖКХ предоставляет широкий спектр сервисов, включая передачу показаний счетчиков, оплату коммунальных услуг, проверку задолженности и отслеживание выполнения работ по дому. Проверить подключение своего дома к системе можно в разделе «Голосования по дому» на портале Госуслуг.

Эта инновация значительно упрощает процесс принятия решений по вопросам управления МКД, предоставляя жителям удобный и современный инструмент для активного участия в жизни своего дома, — подчеркнул первый заместитель главы г. о. Солнечногорск Александр Кузьмин.

При возникновении сложностей с регистрацией или голосованием, помощь можно получить в любом МФЦ. Также возможно передать свое решение администратору общего собрания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.