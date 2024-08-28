В Солнечногорске завершилось строительство школы на 1375 мест

В Солнечногорске завершилось строительство самой большой школы. Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.Строительство велось в рамках президентского проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерн «КРОСТ» приступил к строительству здания школы в 2023 году. Такие высокие сроки строительства были достигнуты благодаря применению системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства.

«Программа по улучшению социнфраструктуры Солнечногорска — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Нам важно продолжать создавать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей. С открытием самой большой школы в Голубом будет закрыт вопрос с нехваткой мест в учебных учреждениях в данном теруправлении», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В здании разместились учебные классы, игровые группы продленного дня, три спортивных зала, актовой зал на 400 человек и два читальных зала, а также ИТ-зона и столовая на 696 мест. На прилегающей территории проведены работы по благоустройству и устройству стадиона, спортивных площадок и дорожек, а также работы по устройству ограждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.