В Солнечногорске завершили обновление 30 контейнерных площадок

На территории городского округа Солнечногорск продолжается модернизация контейнерных площадок. При поддержке субсидии из бюджета Московской области уже 30 современных площадок появились в Солнечногорске, Андреевке, Менделеево, Трусово, Повадино, Пешках, Савельеве, Бережках, Толстяково и других населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершается строительство дорожных покрытий на 11 площадках, обеспечивающих беспрепятственный подъезд техники. Отдельное внимание уделяется двум объектам в Алабушево на Первомайской и Редино, где особенности рельефа препятствуют реализации проекта согласно первоначальному плану. Для этих территорий подбираются альтернативные участки, соответствующие необходимым требованиям и стандартам.

«В этом году при поддержке правительства Московской области мы обновляем 32 площадки в разных населенных пунктах округа. Порядок и чистота во дворе — это результат общей ответственности: и коммунальщиков, и жителей. Спасибо всем, кто соблюдает правила и не складирует отходы рядом с контейнерами», — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

По всему городскому округу установлены специальные контейнеры для сбора крупногабаритных отходов, включая мебель, бытовую технику и сантехнику. Строительный мусор запрещается выбрасывать в общие бункеры и складывать на площадках для бытовых отходов. Вывоз строительных материалов осуществляется отдельно по запросу, позвонив по телефону 122.

Серые баки для твердых коммунальных отходов опустошаются каждый день, синие для раздельного сбора мусора — минимум дважды в неделю, а крупногабаритные отходы — по мере накопления, но не реже раза в неделю.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.