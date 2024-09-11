В Солнечногорске завершили благоустройство еще трех дворов

В трех дворах городского округа Солнечногорск специалисты уложили более 14 тысяч кв. метров асфальта. Работы провели в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, во дворе домов № 23, 25, 27, 29 по ул. Куйбышева в Менделеево рабочие отремонтировали свыше 400 кв. метров существующих тротуаров, обустроили более 100 кв. метров новых, уложили 418 метров бордюров и обустроили более тысячи кв. м. парковок.

Во дворе домов № 126 и 128 по ул. Красная в Солнечногорске специалисты заменили более 1 300 кв. метров асфальта на проездах и парковках, отремонтировали свыше 200 кв. метров тротуаров, уложили 331 метров бордюров, установили урны и лавочки.

Наиболее объемные работы провели во дворе домов № 1, 3, 4 по ул. Военный городок. Здесь подрядная организация выполнила ремонт свыше 900 кв. м. существующих тротуаров, обустроила более 1 500 кв. метров новых, уложила 4 700 метров бордюров и установили новые урны и скамейки.

Также специалисты заменили покрытие на почти 7 700 кв. метров существующих проездов и парковок и создали более 1 620 кв. метров новых.

«Ежегодно при поддержке регионального правительства в нашем округе благоустраиваем дворовые территории. Запрос на комплексное преображение дворов от жителей — один из самых массовых. Поэтому за работами следим особенно пристально», — отметила заместитель главы округа Антонина Ларина.

Всего в этом году работы по комплексному благоустройству территорий были запланированы на семи дворах. Четыре объекта уже сданы. Ремонт оставшихся трех специалисты завершат до конца недели.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.