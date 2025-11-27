В Солнечногорске завершили благоустройство девяти дворов

В городском округе Солнечногорск завершена программа комплексного благоустройства дворовых территорий Московской области. На сегодняшний день работы проведены по всем девяти адресам. Специалисты заменили свыше 13 тысяч кв. метров асфальта на внутридворовых проездах, отремонтировали более четырех тысяч кв. метров тротуаров, обустроили свыше 2 800 кв. метров новых парковок. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, полностью обновлена дворовая территория у дома № 26 в поселке городского типа Андреевка. Здесь рабочие уложили новое асфальтированное покрытие, произвели замену бордюров, обустроили новые тротуары и подъездные пути ко входным зонам зданий.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства в этом году комплексно благоустроили девять дворов. Проведенные работы значительно улучшат качество жизни жителей округа, повысят комфорт проживания и обеспечат безопасность передвижения», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Отметим, что работы также выполнили по следующим адресам: у домов № 31 и 32 и у дома № 30 в поселке Смирновка, в деревне Радумля в микрорайоне Механический завод во дворе у домов № 1, 4, 14, 15, у дома № 5 по улице Молодежная в Солнечногорске, в деревне Толстяково во дворе у домов № 33 и 35, в деревне Кривцово у дома № 22 и у домов № 23 и 24, в деревне Якиманское у дома № 4 по улице Д/О Прибрежный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.