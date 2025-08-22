В Солнечногорске завершили благоустройство 5 дворов и трех народных троп

В городском округе Солнечногорск продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий Московской области. На сегодняшний день работы завершили по пяти адресам. Специалисты заменили свыше пяти тысяч кв. метров асфальта на внутридворовых проездах, отремонтировали почти 1600 кв. метров тротуаров, обустроили свыше 920 кв. метров новых парковок, а также засеяли более 1800 кв. метров газонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруг.

Так, у дома № 5 по улице Молодежная в Солнечногорске сделали новый асфальт площадью около 1550 квадратных метров, удобные тротуары — больше 690 квадратных метров, заменили старые бордюры, обновили зеленую зону на площади примерно 500 квадратных метров.

В деревне Толстяково во дворе у домов № 33 и 35 площадь уложили асфальт на площади чуть больше 500 квадратных метров, обустроили пешеходные дорожки более 300 квадратных метров, организовали удобное парковочное место размером 114 квадратных метров. Также обустроили зеленые зоны, установили 10 удобных лавочек и пять урн.

В деревне Кривцово у дома № 22 улучшена дорога внутри двора площадью свыше 980 квадратных метров, заменены бордюры, появились ухоженные тротуары общей площадью более 340 квадратных метров, просторная парковка на 230 квадратных метров. На территории выполнили озеленение, а также установили восемь скамеек и такое же количество урн.

А на дворовой территории у домов № 23 и 24 отремонтировано асфальтовое покрытие внутридворового проезда почти на 1190 квадратных метров, оборудованы уютные тротуары на 240 квадратных метров, организована удобная парковка на 640 квадратных метров. Территория стала красивее благодаря новым зеленым насаждениям, скамейкам и урнам.

В деревне Якиманское также уложили новый асфальт у дома № 4 по улице Д/О Прибрежный площадью свыше 1200 квадратных метров, сделали тротуары — почти 67 квадратных метров, заменили старые бордюры, а также обустроили парковку на 150 квадратных метров.

«Благоустройство территорий проходит по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и при поддержке регионального правительства. Работы по всем девяти адресам завершат к осени этого года», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, на территории муниципалитета завершили обустройство пешеходных коммуникаций к социально важным объектам по трем адресам: в Кривцово от парковки вблизи дома № 23 до автобусной остановки, в деревне Стрелино от дома № 70 также до автобусной остановки и в Солнечногорске от дома № 23 ул. Баранова до детского сада №19. Общая протяженность объектов составила почти 430 метров.

Всего в этом году обустроят девять «народных троп», а в следующем году планируют сделать 26 троп общей протяженностью почти шесть км. Одной из самых протяженных станет пешеходная дорожка от КПП до автобусной остановки микрорайона Миронцево – ее длина составит 660 метров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.