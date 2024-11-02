сегодня в 10:07

В Солнечногорске завершается строительство детсада на 170 воспитанников

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области осуществили проверку строительства детского сада в рабочем поселке Андреевка городского округа Солнечногорск. Застройщик — АНО «Стеклопластик». В здании завершены отделочные работы и уже расставлена мебель, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь трехэтажного здания составляет около 3 тысяч квадратных метров. Для детей здесь обустроены просторные игровые и спальни, а также музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопеда и врача, помещения для кружковых занятий, административные и технические зоны.

Дошкольное образовательное учреждение рассчитано на девять групп, среди которых будет одна подготовительная, всего — 170 воспитанников.

На территории детского сада установлены теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. Для родителей воспитанников у входа на территорию организовано парковочное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.