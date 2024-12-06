В Солнечногорске запустили переработку полимерных отходов

Компания «БАРСА Групп», занимающаяся производством упаковочных материалов на территории промышленного коворкинга в формате «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Есипово», запустила цех по переработке полимерных отходов. Из гранул, которые получаются в ходе переработки, компания производит стретч-пленку для упаковки товаров, продуктов, грузов и многого другого. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С запуском еще одного направления общий объем инвестиций компании «БАРСА Групп» увеличился с 200 млн до 300 млн рублей. Количество рабочих мест в ближайшее время также будет увеличено с 30 до 55. Компания запустила предприятие по производству упаковочных материалов в индустриальном парке «Есипово» год назад с помощью государственной программы поддержки «Промышленная ипотека». В апреле этого года предприятие уже вышло на полную мощность. Запуск нового цеха позволит компании не только увеличить объем производимой продукции, но и выпускать сырье для своего производства, в том числе за счет переработки отходов: в месяц здесь смогут производить 200 тонн гранул, которые будут использоваться в качестве сырья», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сейчас на территории Солнечногорска предприятие выполняет полный комплекс работ по производству стретч-пленки — от переработки сырья до поставки готовой продукции. В ассортименте компании десятки наименований упаковочной продукции: пакеты, мешки, клейкие ленты, гофрокартон, этикетки и многое другое.

«Мы сотрудничаем как с крупными сетевыми, так и с небольшими компаниями. Готовую продукцию поставляем практически по всей территории России. Сейчас прорабатываем вопрос поставки нашей продукции в страны СНГ. Наши технологии позволяют производить стретч-пленку как из первичного сырья, так и из вторичной гранулы. Готовая продукция имеет разные технические характеристики (микронность, ширину, длину намотки). За счет этого она может применяться практически во всех сферах деятельности, складских комплексах, там, где надо что-либо упаковывать», — прокомментировал генеральный директор ООО «БАРСА Групп» Сергей Баринов.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.