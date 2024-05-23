В Солнечногорске задержаны 7 нелегальных перевозчиков строительных отходов

Очередной рейд по пресечению незаконной перевозки строительных отходов и грунтов прошел в городском округе Солнечногорск. В нем приняли участие инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья, сотрудники Главного управления региональной безопасности, Главного управления содержания территорий и полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе рейдового мероприятия проверены 42 большегрузных автомобиля, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — У семи водителей отсутствовали разрешительные документы на транспортировку строительного мусора и грунтов, в их отношении составлены протоколы об административном нарушении, техника отправлена на ответственное хранение. Таким образом предотвращен сброс порядка 150 кубометров отходов».

Ранее сообщалось, что аналогичные рейды прошли в Долгопрудном и Раменском округе, в результате были задержаны 9 нелегальных перевозчиков, все они привлечены к административной ответственности.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.