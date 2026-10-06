В Солнечногорске высадили почти 500 деревьев и кустарников

Общественники и жители Солнечногорска за последние три года высадили почти 500 деревьев и кустарников в рамках ежегодной региональной акции «Наш лес. Посади свое дерево», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево» за последние три года высадили почти 500 деревьев и кустарников в Солнечногорске. Посадки проходили на восьми площадках во всех территориальных управлениях муниципалитета и способствовали восстановлению и благоустройству лесов округа.

Среди высаженных растений — 130 саженцев ели, 120 клена, 100 липы и 100 сирени. В 2023 году центральной площадкой стала территория возле Спасского храма в микрорайоне ЦМИС. Там посадили около 50 сосен.

В озеленении участвовали депутаты, представители общественных организаций, школьники с родителями, местные активисты и волонтеры. Эффективность таких акций оценивают не только по числу высаженных растений, но и по их приживаемости.

«Приятно видеть, что сосны, которые мы посадили у Спасского храма, хорошо прижились и уже окрепли. Это лучшая награда за труд», — поделилась председатель совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко.

Она отметила, что каждое дерево — вклад в будущее округа и чистый воздух для детей и внуков, и призвала жителей присоединяться к следующим акциям. Такие мероприятия помогают озеленять округ, формировать ответственное отношение к окружающей среде и объединять людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.