В Солнечногорске выбрали двух новых старост

Новых старост выбрали в деревнях Головково и Жуково городского округа Солнечногорск. Их кандидатуры поддержали голосованием на сходе жителей, а Совет депутатов утвердил назначение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Головково старостой стал Виталий Соловьев. Он хорошо известен многим местным жителям: регулярно помогает родному поселению и оказывает поддержку солдатам СВО. Очередной груз он прямо во время своего официального назначения доставлял в зону боевых действий.

В Жуково на должность заступила Юлия Макарова, потомственный житель деревни. Свою общественную деятельность она начала в 2019 году с помощи в газификации населенного пункта. Ездила в администрацию округа, подавала заявки — помогло юридическое образование и 25-летний стаж работы.

«Долгое время хотели газ туда провести. И все началось со знакомства с администрацией. Мы встретились с депутатом Мариной Веремеенко. Она отозвалась на наше приветственное слово, приехала к нам в деревню, мы провели, все показали, все понравилось. Мы подали заявки, и нам все одобрили, газ в деревню завели», — поделилась староста деревни Жуково Юлия Макарова.

По словам Юлии Макаровой, статус старосты поможет ей при общении с официальными лицами и жителями в решении насущных вопросов деревни.

«Основная задача Юлии и Виталия — быть связующим звеном между жителями и органами власти. Они собирают и передают запросы поселений, решают вопросы благоустройства, такие как состояние дорог, освещение, вывоз мусора и безопасность на дорогах, и защищают интересы жителей в диалоге с чиновниками», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в округе работают 60 старост. Их статус закреплен с 2020 года. Старостам выдают удостоверения и ежемесячно выплачивают денежное поощрение. Старост назначают решением Совета депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.