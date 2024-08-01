В Солнечногорске возобновили работу фонтана

В рамках содержания элементов объектов благоустройства в городском округе Солнечногорск в июне был заключен контракт на текущий ремонт фонтана, расположенного в микрорайоне Рекинцо рядом с ФОК «Авангард», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Под контролем инспекторского состава ведомства специалисты подрядной организации привели фонтан в нормативное состояние: все выявленные дефекты и недостатки исправлены, что позволило вернуть ему первоначальный вид и функциональность.

Восстановили и заменили поврежденные элементы, а также провели тщательное техническое обслуживание системы подачи воды и насосов. Каждая деталь и механизм были проверены и отрегулированы для оптимальной работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.