В Солнечногорске ветерану ВОВ помогут после обращения в «Единую Россию»

К нему обратился участник Великой Отечественной войны Геннадий Павлович Курников. Он попросил помочь с остеклением балкона после капитального ремонта крыши.

Как рассказал ветеран, из-за короткого козырька вода от дождей и талого снега попадает на открытую часть балкона.

«Мы объединим усилия с представителями бизнеса и поможем в проектном решении и остеклении балкона. Работы будут согласованы с компанией „Лидер Строй“, которая проводит капитальный ремонт фасадов в 2025 году», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее ветерану помогли отремонтировать квартиру. Геннадий Павлович Курников проживает один. 8 января 2024 года он отметил 89-летие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.