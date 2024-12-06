В Солнечногорске в честь участника СВО открыли «Парту Героя»

В школе Солнечногорска состоялось открытие парты в честь Алексея Рамазанова, служившего по контракту в должности стрелка. «Парта Героя» — Всероссийский проект, который реализуют во всех школах и образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для учеников разных классов провели урок мужества. На нем школьникам рассказали о военных действиях и подвигах героев. После состоялось открытие парты с рассказом о жизни и службе Алексея Рамазанова. Мероприятие посетили руководитель фракции «Единая Россия» при совете депутатов Ольга Гончар, депутаты Совета депутатов Ирина Донская и Наталья Ульянова.

«Это очень важное событие в каждой школе, потому что память о наших героях должна жить вечно. Было приятно наблюдать за ребятами, как они воспринимают это мероприятие. Была полная тишина. Я думаю, что такие события отпечатаются у них в сознании и в дальнейшем станут укреплением активной позиции, патриотизма и любви к Родине», — сказала руководитель фракции «Единая Россия» при совете депутатов Ольга Гончар.

Алексей, проявив мужество и патриотизм, отправился на службу в зону СВО добровольцем. В 2024 году трагически погиб при исполнении служебного долга. Награжден Орденом Мужества (посмертно). В школе п. Голубое обучаются дети героя, поэтому она была выбрана для установки памятной парты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.