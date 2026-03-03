В Солнечногорске в 2026 году благоустроят восемь дворов

Восемь дворовых территорий комплексно обновят в городском округе Солнечногорск в 2026 году. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом обращений жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Солнечногорске приведут в порядок восемь дворов общей площадью около 31,7 тыс. кв. м. Специалисты отремонтируют асфальтовое покрытие и тротуары, обустроят парковочные места, установят малые архитектурные формы, засеют газоны и высадят кустарники. Перед началом работ запланированы общественные обсуждения, к контролю качества пригласят местных жителей.

Комплексное благоустройство пройдет по адресам: ул. Военный городок, дд. 18, 20; ул. Советская, дд. 9, 11, 7/16 и ул. Почтовая, д. 12; ул. Советская, д. 10 и ул. Почтовая, д. 20; ул. Советская, д. 12, ул. Красная, дд. 37А, 39, 37/13; ул. Почтовая, дд. 19, 21 и ул. Баранова, д. 5; пгт Андреевка, дд. 1–5; д. Кривцово, дд. 10, 11; пгт Поварово, мкр. Локомотивный, дд. 1, 2, 10, 11.

«Благоустроенные территории — это новое качество жизни. В этом году еще в восьми дворах жители Солнечногорска оценят современные лавочки и урны, новые тротуары и проезды. Мы стремимся обустроить такие пространства, где будет приятно, комфортно и безопасно проводить время всем: детям, взрослым и людям старшего поколения», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 2025 году в округе комплексно благоустроили девять дворовых территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.



«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.