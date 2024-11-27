В Солнечногорске установили 100 камер видеонаблюдения

В городском округе Солнечногорск продолжают устанавливать камеры системы «Безопасный регион». На данный момент специалисты разместили 100 камер подъездного видеонаблюдения. До конца года установят еще 23 камеры на контейнерных площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основная цель установки оборудования — обеспечить безопасность граждан, защитить их имущество и содействовать раскрытию преступлений и хулиганских действий.

На сегодняшний день в городском округе функционируют более 1 800 камер. Они охватывают различные территории, как общественные, так и социальные объекты: детские сады, школы, детские площадки, торговые точки и контейнерные площадки.

«Благодаря этим камерам в 2024 году раскрыто более 60 преступлений разной направленности и зафиксировано более 40 нарушений несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Максим Барков.

В 2025 году планируется установка более 200 камер подъездного наблюдения и 25 на контейнерных площадках. Работа по этому направлению ведется в сотрудничестве с правоохранительными органами и на основе обращений жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.