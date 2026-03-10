В Солнечногорске центр оснастили вертикализатором и обниматором

Фото - © занятие на оборудовании обниматор и вертикализатор/КЦСОР "Химкинский" г. Солнечногорск .

В социальном реабилитационном центре «Химкинский» в Солнечногорске установили вертикализатор и обниматор для детей с инвалидностью. Оборудование помогает в физической и сенсорной реабилитации и уже используется более чем 35 воспитанниками, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Вертикализатор предназначен для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе с ДЦП. Устройство фиксирует тело в вертикальном положении, поддерживает грудной пояс и позволяет ребенку постепенно адаптироваться к нагрузке. Это снижает риск контрактур суставов и способствует улучшению работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Продолжительность занятий подбирают индивидуально по назначению врача или специалиста по реабилитации. Первые сеансы длятся от 5 до 20 минут, затем время увеличивают. В среднем дети занимаются от 1,5 до 2 часов в день, разделяя нагрузку на несколько подходов.

Обниматор — мягкое устройство с регулируемыми валиками, создающее эффект глубокого давления без прямого контакта с человеком. Его применяют для детей с расстройствами аутистического спектра и нарушениями центральной нервной системы, которым тактильные прикосновения могут причинять дискомфорт.

«Для многих детей с аутизмом объятия могут быть чрезмерной нагрузкой на сенсорную систему. Обниматор дает ровное глубокое давление, которое успокаивает нервную систему, снижает тревожность и помогает ребенку обрести эмоциональное равновесие», — пояснила психолог и специалист по сенсорной интеграции Анна Владимировна Соколова.

По ее словам, во время занятий дети также развивают моторные навыки и укрепляют мышцы. Обычно сеанс длится 10–20 минут и проходит в составе комплексного занятия.

Вертикализаторы входят в федеральный перечень технических средств реабилитации и могут предоставляться бесплатно через Социальный фонд России по индивидуальной программе реабилитации. Обниматоры не включены в этот список, поэтому их чаще приобретают за счет грантов и региональных программ.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (496) 264-98-75 или по адресу: Московская область, Солнечногорск, улица Пионерская, 7.

