В Солнечногорске стартовала приемка образовательных учреждений

В городском округе Солнечногорск проходит приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Межведомственная комиссия оценивает готовность 75-ти муниципальных и частных образовательных организаций к работе и встрече обучающихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители комиссии проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности, материально-техническое обеспечение, оснащение медицинских кабинетов, учебно-методическую документацию.

Особое внимание они уделяют работоспособности металлодетекторов и систем оповещения, исправности поступления сигналов на пульт управления в случае возникновения внештатных ситуаций, целостности ограждений и организации дорожного движения.

«Приказом управления образования создана межведомственная комиссия. В ее состав входят представители Росгвардии, ФСБ, сотрудники управления территориальной безопасности, Солнечногорской больницы. По промежуточным итогам могу сказать, что проверенные на сегодняшний день образовательные учреждения округа готовы к новому учебному году и 2 сентября с радостью встретят детей. Приемка еще продолжается», — прокомментировала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Содействие в проверке оказал участник специальной военной операции Михаил Каталин. Он оценил безопасность пребывания учащихся на территории Радумльского лицея-интерната.

«У нас кадетский корпус, и поэтому антитеррористической безопасности уделяем еще большее внимание, чем в обычных школах. Охрана и система безопасности работают исправно, к учебному году приобрели новую стационарную рамку-металлодетектор, обновили компьютерное оборудование и камеры», — рассказал директор Радумльского лицея-интерната Владимир Красин.

Результатом работы комиссии становится подписание актов готовности образовательных учреждений к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что капитальный ремонт школ региона должен быть закончен в срок.

«До начала учебного года остается достаточное количество времени, чтобы еще раз начать подготовку, связанную с обеспечением безопасности, качеством, формы и содержания школ. У нас большая программа по президентскому проекту капитального ремонта школ. Я обращаю внимание еще раз глав, которые нашли исполнителей, подрядчиков, вы являетесь заказчиками на ряд отставаний», — добавил он на еженедельном совещании с областным правительством и главами городских округов.