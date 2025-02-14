В Солнечногорске состоялся рейд по незаконной торговле

Сотрудники администрации г. о. Солнечногорск совместно с ОМВД и представителем Минсельхоза посетили нестационарные торговые объекты в Тимоново и ЦМИСе. Специалисты проверили точки на наличие иностранных граждан без разрешения на работу. Рейды проводят в соответствии с графиком мониторинга для борьбы с незаконной торговлей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки специалисты уделяли особое внимание соблюдению миграционного режима, а также наличию «Честного знака» и «Меркурия» — систем маркировки и безопасности продукции. На данный момент в нестационарных торговых объектах запрещена рабочая деятельность мигрантов. Исключение составляют граждане стран ЕС, при наличии патента и заключённого договора с работодателем.

При выявлении нарушений сотрудники ОМВД составили протокол и назначили административный штраф.

«Во время рейда столкнулись с тем, что некоторые предприниматели не понимают, как правильно регистрироваться в системе «Честный знак». В связи с этим в марте планируем провести семинар для предпринимателей, где расскажем подробнее об этой системе, для чего она нужна и как пройти регистрацию», — отметил заместитель главы г. о. Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для уточнения информации о предстоящем семинаре можно обратиться в управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства по номеру: 8 (856) 349-62-47.

По поручению губернатора Московской области такие рейды проводят на регулярной основе. Объекты мониторинга отрабатывают еженедельно с привлечением сотрудников ОМВД, МЧС и администрации городского округа Солнечногорск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.