В Солнечногорске собрали гуманитарную помощь для детей Луганска

Члены Ассоциации ветеранов СВО Иван Воронков и Жан Фрекауцан организовали сбор и доставку необходимых вещей для детей ЛНР: игрушек, настольных и развивающих игр, книг, канцелярских принадлежностей, тетрадей и одежды, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков внес свой вклад, передав спортивную обувь, инвентарь и одежду для проведения детского спортивного фестиваля в Луганске, который не проводился с 2014 года. Также для военных госпиталей собрали халаты, перчатки и предметы, необходимые при оказании первой помощи.

Первая часть сборного гуманитарного груза отправится в детские центры Луганска уже 2 мая. Следующей на очереди будет отправка спортивного инвентаря.

Каждый желающий может внести свой вклад в помощь бойцам, их родственникам и жителям приграничных территорий. Сделать это можно в Едином центре поддержки и оказания юридической помощи участникам СВО (ул. Красная, д. 22А, 1 этаж), волонтерских и общественных организациях округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.