В Солнечногорске школьники посетили предприятие ДЕЗ

Экскурсия для учеников 7–8 классов прошла 25 марта на базе МБУ «ДЕЗ» в Солнечногорске в рамках акции «Первые за чистое Подмосковье». Подросткам показали коммунальную технику и рассказали о востребованных рабочих профессиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школьникам рассказали, что предприятие отвечает за чистоту и порядок в округе: сотрудники убирают дворы и общественные пространства, ремонтируют детские и контейнерные площадки. Ребята осмотрели снегоуборочные машины, посидели в кабинах тракторов МТЗ «Беларус» и ТЛБ, увидели бензоинструменты для покоса и воздуходувки.

Сотрудники пояснили, что техника оснащена системой навигации ГЛОНАСС, а дворники используют программу «Яндекс.Вектор» с элементами искусственного интеллекта. Это помогает распределять задания и контролировать выполнение работ на всех территориях.

«Благодаря таким экскурсиям на предприятия у школьников не только расширяется представление, как устроено содержание города, но и появляется осознанная ответственность и уважение к труду людей, которые занимаются благоустройством», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Школьников также познакомили с сотрудниками и рассказали о перспективах трудовых профессий.

«Специалист, который может хорошо обслуживать бензоинструмент, тракторист — это востребованные профессии, они зарабатывают достойно. Важен каждый специалист: если дворник ответственно подходит к своей работе, то город всегда чистый и убранный. Есть квалифицированные специалисты в оперативно-выездных бригадах, которые ремонтируют детские, контейнерные площадки, малые архитектурные формы», — сказал первый заместитель директора МБУ «ДЕЗ» городского округа Солнечногорск Роман Никитюк.

Акция «Первые за чистое Подмосковье» объединяет серию экскурсий на коммунальные предприятия и проходит в 56 муниципалитетах региона до 27 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.