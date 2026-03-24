В Солнечногорске школьникам провели урок безопасности на железной дороге

Урок безопасности на железной дороге прошел 23 марта в лицее №1 имени А. Блока в Солнечногорске. Старшеклассникам напомнили основные правила поведения вблизи путей и раздали информационные листовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие для учащихся провели специалисты отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа. Подросткам рассказали о возможных опасных ситуациях на объектах железнодорожного транспорта и разобрали, как избежать несчастных случаев.

Особое внимание уделили базовым правилам: переходить пути только по мостам и специальным настилам, не пользоваться гаджетами и не слушать музыку в наушниках рядом с железной дорогой, а также не подходить к краю платформы во время приближения поезда.

«Особое внимание уделялось формированию у ребят культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Детей призвали быть максимально внимательными и соблюдать осторожность», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Профилактические мероприятия такого формата проводят во всех образовательных учреждениях Солнечногорска еженедельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.