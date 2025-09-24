В Солнечногорске сформировали новый состав молодежного парламента

10 сентября конкурсная комиссия провела заседание по формированию нового состава молодежного парламента Солнечногорска и отобрала 15 человек. Данная инициатива направлена на вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь муниципалитета, а также на формирование активной гражданской позиции у подрастающего поколения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Решением Совета депутатов был утвержден состав Молодежного парламента пятого созыва. В праздничной обстановке первый замглавы муниципалитета Кирилл Типографщик и председатель Совета депутатов Солнечногорска Марина Веремеенко вручили им удостоверения.

«Очень важно, чтобы молодые люди чувствовали свою причастность к жизни округа и имели возможность выражать свое мнение. Уверен, что юные парламентарии внесут значимый вклад в решение актуальных вопросов», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Членами парламента стали: Виктория Аксенова, Дмитрий Алексеев, Ангелина Афонина, Михаил Безруков, Андрей Важняк, Айказ Гегамян, Иван Кропанцев, Дарина Лизунова, Павел Матюш, Анастасия Пичугина, Полина Прохорова, Антонина Сажина, Анна Терехова, Арсений Чеботарев, Алексей Чернышов.

«Мы надеемся, что Молодежный парламент станет эффективной площадкой для диалога между молодежью и органами местного самоуправления, а также стимулом для развития инициатив и проектов, направленных на благо нашего округа», — подчеркнула председатель Совета депутатов городского округа Солнечногорск Марина Веремеенко.

В ближайшее время молодые парламентарии выберут председателя Молодежного парламента, после чего начнется планомерная работа нового состава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.