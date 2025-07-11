В Солнечногорске проверили благоустройство территории мкр ЦМИС

В микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске завершили благоустройство территорий после масштабных работ по модернизации коммунальной инфраструктуры. Проверку качества выполненных работ провели первый заместитель главы городского округа Александр Кузьмин, уполномоченный Главы Эдуард Машковцев и депутат Совета депутатов Ольга Гончар. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее подрядчик выполнил ремонт на 4 участках, установил 21 новый колодец, смонтировал 9 пожарных гидрантов, привел в порядок около 1,7 км территорий.

«Особенно ценно было пообщаться с жителями. Их отзывы — главный показатель: качество водоснабжения заметно улучшилось! Давление в сети теперь стабильно держится на уровне 3,5 атмосфер вместо прежних 1,5. Это — реальный результат для комфорта людей», — прокомментировал первый замглавы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Контроль над качеством выполняемых работ производился регулярно: выездные проверки проводились в течение всего периода реализации проекта, включая зимние и весенние месяцы текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.