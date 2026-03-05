В Солнечногорске провели урок мужества для девятиклассников

Урок мужества для учеников девятых классов прошел в Менделеевской школе Солнечногорска. О единстве народов России с подростками поговорили депутат совета депутатов Любовь Игнатова и участник специальной военной операции Дмитрий Кожевников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Военнослужащий рассказал, что единая культура и масштабные исторические события объединяют более 190 народов, проживающих в России. Он подчеркнул важность сплоченности и взаимопомощи на фронте — от решения бытовых вопросов до выполнения боевых задач. По его словам, только вместе можно преодолеть современные вызовы. Боец также поблагодарил школьников и жителей за поддержку, отметив, что письма из тыла придают силы и поднимают боевой дух.

«Урок был посвящен открытию памятника Минину и Пожарскому, и с этого исторического события мы начали разговор о важных, объединяющих всех нас вещах. 2026 год объявлен президентом Годом единства народов нашей страны. Важно, чтобы молодое поколение усвоило, что пока мы едины — мы непобедимы», — сказала Любовь Игнатова.

Депутат отметила, что ребята с интересом слушали участника специальной военной операции и задавали вопросы.

Подобные уроки мужества в Менделеевской школе проводят ежемесячно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.